Morlaix Finistère Tel les 4 chevaliers de l’apocalypse assoiffés de musique, nos intrépides fondateurs du fanzine Oui- Ouïe seront des nôtres le 12 Mars 2022 pour un DJ set endiablé. Puisant leur énergie dans le hip hop, la soul, le rock, le jazz, le post-punk, etc.… mais surtout dans la gnole et la drogue ; ils vont débarquerdirectement de Brest chargés de vinyle pour vous mettre une grosse claque musicale.

Alors soyez prêt à lever votre verre en l'air et vibrer sur les chants des sirènes de l'underground.

