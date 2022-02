DJ – TECHNO STORY #9 DJ BONE + TOXIC + DILIMAN + CHILL + LA ZINTRIE Nancy Nancy Catégories d’évènement: 5400

Nancy

DJ – TECHNO STORY #9 DJ BONE + TOXIC + DILIMAN + CHILL + LA ZINTRIE Nancy, 11 juin 2022, Nancy. DJ – TECHNO STORY #9 DJ BONE + TOXIC + DILIMAN + CHILL + LA ZINTRIE L’Autre Canal 45 Boulevard d’Austrasie Nancy

2022-06-11 – 2022-06-11 L’Autre Canal 45 Boulevard d’Austrasie

Nancy 5400 Techno Story initialement prévue le 29 janvier 2022 est reportée au 11 juin 2022. Les billets du 29 janvier 2022 restent valables pour cette nouvelle date. Les remboursements sont possibles jusqu’au 1er mars 2022. Après plus d’un an d’absence, TECHNO STORY est de retour à l’Autre Canal !

Un nouveau chapitre de l’histoire va s’écrire au mois de janvier prochain car Kontakt Prod a repris du service et s’associe à Alka Prod afin de proposer un nouvel événement encore plus fort que les précédents. Suite au succès avéré des deux dernières éditions qui ont accueilli DERRICK MAY puis ROBERT HOOD, on sait désormais que Techno Story a une forte sensibilité pour les artistes qui ont émergé à Detroit, là où tout a commencé. Pour cette nouvelle édition nous restons fidèles aux origines du mouvement et nous sommes fiers d’accueillir pour la première fois à Nancy DJ BONE !2020. accompagnement@lautrecanalnancy.fr +33 3 83 38 44 88 https://lautrecanalnancy.fr/ Google Image.

L’Autre Canal 45 Boulevard d’Austrasie Nancy

dernière mise à jour : 2022-01-27 par

Détails Catégories d’évènement: 5400, Nancy Autres Lieu Nancy Adresse L'Autre Canal 45 Boulevard d'Austrasie Ville Nancy lieuville L'Autre Canal 45 Boulevard d'Austrasie Nancy Departement 5400

Nancy Nancy 5400 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancy/

DJ – TECHNO STORY #9 DJ BONE + TOXIC + DILIMAN + CHILL + LA ZINTRIE Nancy 2022-06-11 was last modified: by DJ – TECHNO STORY #9 DJ BONE + TOXIC + DILIMAN + CHILL + LA ZINTRIE Nancy Nancy 11 juin 2022 5400 nancy

Nancy 5400