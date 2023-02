DJ STIFF + EPIQ + KRAV BOCA DES LENDEMAINS QUI CHANTENT, 10 février 2023, TULLE.

Les émeutiers de Krav Boca opèrent toujours cagoulés! Poussés par un puissant guitare-basse-batteriemandoline, les 2 maîtres de cérémonie envahissent la scène avec des textes en français et en grec : ni punk, ni rap, ni métal, mais certainement un peu des trois. Après 4 albums, le groupe sort l’album “Pirate Party” en 2022 et continue de multiplier les tournées partout en Europe. Une ambiance est de rigueur : le DÉGÂT ! >> NO RACISM / NO SEXISM / NO HOMOPHOBIA !

DES LENDEMAINS QUI CHANTENT TULLE AVE LIEUTENANT COLONEL FARO Correze

