DJ Stanbul

La Morue est dans la Plage, le samedi 11 septembre à 23:30

Inspiré aussi bien par les musiques traditionnelles d’Europe de l’Est, de Turquie ou d’Amérique du Sud que par les sons électro / hip hop les plus actuels, DJ Stanbul nous livre avec passion une relecture délirante des fanfares tziganes, Cumbia et autre hip hop turc. Véritable invitation à la danse, à la découverte et à l’échange, ses prestations scéniques ne négligent pas pour autant l’aspect créatif et tendent plus vers le live électronique que vers le DJ set du « selector ». Musiques électroniques – chapiteau La Morue est dans la Plage Avenue Pierre Mendès Bègles 33130 Bègles Hourcade Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T23:30:00 2021-09-11T23:59:00

