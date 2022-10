DJ Show set – Héritage Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados NDKIDS c’est la programmation jeune public du festival NDK ! Au programme un spectacle pour toute la famille et un goûter convivial !

Dj show set – Héritage

Fin 2025, l’humanité épuisait l’ensemble des ressources vitales de sa planète. Le parlement mondial ordonna l’envoi d’une capsule dans l’espace intersidéral. À l’intérieur de cette capsule, qu’on nomme le Golden Record, est numérisée l’intégralité de la culture humaine. Depuis plus de trente années lumières, cette capsule dérive dans l’univers inter­galactique. Aujourd’hui à 18⁄12 pm 00, mes capteurs présentiels ont détecté une forme de vie organique…

Un spectacle jeune public entre science fiction et musique électro pour toute la famille !

