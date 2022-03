DJ SHADOW Le 106, 14 juin 2022, Rouen.

DJ SHADOW

Le 106, le mardi 14 juin à 20:00

Depuis 25 ans, Josh Davis alias DJ Shadow, ne cesse d’innover en matière de musique. En 1996, il est propulsé sur le devant de la scène avec son premier album Endtroducing… et admis dans le Livre Guinness des Records comme le premier vinyle entièrement créer avec des samples. Depuis, le DJ originaire de Bay Area en Californie, refuse de rester sur ses acquis, explorant sans cesse de nouvelles pistes, notamment en collaborant avec des artistes de renoms comme Thom Yorke, Massive Attacks, Jason Newsted de Metallica, Mike D des Beastie Boys, Zack de la Rocha et bien d’autres. Shadow sort en 2016 The Mountain Will Fall, soutenu par Nobody Speak en feat avec Run The Jewels, son plus gros single connu à ce jour.

Location 25.5 € / Guichet 28.5 € / Réduit 22.5 € / Abonnés 12.5 €

Pionnier du hip-hop instrumental, la tournée européenne de l’immense DJ Shadow passe par le 106 pour son unique date française

Le 106 allée François Mitterrand Rouen



