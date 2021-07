Bordeaux Musée des Arts décoratifs et du Design Bordeaux, Gironde DJ Sets par Gimme Sound et Amplitudes dans la cour du madd-bordeaux Musée des Arts décoratifs et du Design Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

◆ INAUGURATION exposition #madd_bordeaux Paysans designers, un art du vivant mercredi 14 juillet Toute l’équipe du madd-bordeaux vous invite à fêter l’ouverture de l’exposition Paysans designers, un art du vivant, en présence des designers François Bauchet, Erwan Bouroullec, Jean-Baptiste Fastrez, et Adrien Rovero. —————– À cette occasion le madd-bordeaux accueille Gimme Sound et Amplitudes invités par la Fimeb dans la cour du musée pour un DJ Sets de 17h à minuit ? ► 17h-20h30 : Gimme Sound ► 20h30-23h30 : Amplitudes Entrée libre La terrasse du café madd by Sip sera ouverte ?? —————– Amplitudes est un collectif culturel, un mélange d’énergies et d’influences se réunissant pour proposer des évènements à son image et décidé à faire perdurer une guindoule au service de l’amour, de la musique et de la danse. Gimme sound est le fruit d’une rencontre entre deux passionnés : Erwan (@canal_113) et Laurent, grand collectionneur de disques depuis plusieurs décennies. Situé en plein cœur de Bordeaux, Gimme sound a été imaginé comme un lieu d’échanger où l’on peut créer des liens, écouter et trouver des vinyles neufs ou d’occasion. Gimme sound propose en parallèle une programmation éclectique ouverte à la scène artistique bordelaise. —————– Le programme complet de l’inauguration ▶ [https://bit.ly/3yBhszF](https://bit.ly/3yBhszF) Plus d’infos sur l’exposition ▶ [https://bit.ly/3hymh7j](https://bit.ly/3hymh7j)

