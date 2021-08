DJ sets – La Villa Disco Saint-Brieuc, 4 septembre 2021, Saint-Brieuc.

DJ sets – La Villa Disco 2021-09-04 12:00:00 – 2021-09-04 22:00:00 Villa Rohannec’h Rue de Rohannec’h

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

La Villa Disco | Open Air

Retrouvez 10h de DJ SETS non stop, des ateliers créatifs, des stands, de la restauration et buvette.

Protection du site, tri des déchets, respect des autres et des animaux, soleil et détente !

Programmation côté musique :

Herr Krank – Julien Tiné – Barney (Le Nom De La Rose) – DJ Moul1 B2B Irius (Atlas Circus) – Greg Bass (SEANAPSE)…

Programmation côté stands :

MUSIQUE (Disquaire) et d’autre surprises

Programmation côté ateliers :

Fresque participative à la craie grasse pour les enfants, Sensibilisation et Nettoyage du site par Don’t Fuck My Planet…

https://www.seanapse.fr/

