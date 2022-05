DJ Set Vinyle / Happy hour ! Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

DJ Set Vinyle / Happy hour ! Quimperlé, 14 mai 2022, Quimperlé. DJ Set Vinyle / Happy hour ! Le wagon-lit 9 Rue Brémond d’Ars Quimperlé

2022-05-14 16:30:00 – 2022-05-14 22:30:00 Le wagon-lit 9 Rue Brémond d’Ars

Quimperlé Finistère QUENTIN DJ SET VINYLE : 7H de live aux platines avec Quentin; HAPPY HOUR +33 9 50 67 10 41 QUENTIN DJ SET VINYLE : 7H de live aux platines avec Quentin; HAPPY HOUR Le wagon-lit 9 Rue Brémond d’Ars Quimperlé

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu Quimperlé Adresse Le wagon-lit 9 Rue Brémond d'Ars Ville Quimperlé lieuville Le wagon-lit 9 Rue Brémond d'Ars Quimperlé Departement Finistère

Quimperlé Quimperlé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimperle/

DJ Set Vinyle / Happy hour ! Quimperlé 2022-05-14 was last modified: by DJ Set Vinyle / Happy hour ! Quimperlé Quimperlé 14 mai 2022 finistère Quimperlé

Quimperlé Finistère