DJ Set – Vendange tardive Saint-Brieuc, 25 septembre 2021, Saint-Brieuc. DJ Set – Vendange tardive 2021-09-25 16:00:00 – 2021-09-25 19:00:00 Quartier Robien Place Octave Brilleaud 22000 SAINT-BRIEU

Saint-Brieuc Côtes d'Armor Les DJ déjantés Vendange tardive distillent du bon son au volant de la Vendange-mobile ! Arrêts prévus au pied des street-artistes (Wonka Lou, Avery, Samuelk Torgeman alias projet Reoh et Deuxben De Rennes) peignant les maisons des habitants pour le projet Robien les murs ! contact@quartier-robien.fr +33 6 79 69 13 07 http://www.quartier-robien.fr/

