Cat’s Commodities, le samedi 24 juillet à 19:00

Hey you ! Hot shots of early reggae on hot summer !On benefit for a nice cause Viendez écouter du bon son au Cat’s tout en participant à aider copain Mario qui s’est vu salement pruner sans sommation pour non port de masque tandis qu’il sortait les chiens qu’il héberge bénévolement (ainsi qu’une flopée de bestioles en tous genres laissées pour compte). Come on ! Saturday night party ! Dance and resist !

Entrée libre

Cat’s Commodities 76 rue des 3 frères Barthelemy, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T19:00:00 2021-07-24T22:00:00