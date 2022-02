DJ Set Reggae : Magic Lord & The Drakkar Sound à L’Autre Bar Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

DJ Set Reggae : Magic Lord & The Drakkar Sound à L’Autre Bar Cherbourg-en-Cotentin, 25 février 2022, Cherbourg-en-Cotentin. DJ Set Reggae : Magic Lord & The Drakkar Sound à L’Autre Bar L’Autre Lieu Espace René Le Bas Cherbourg-en-Cotentin

2022-02-25 20:00:00 20:00:00 – 2022-02-25 00:00:00 00:00:00 L’Autre Lieu Espace René Le Bas

Magic Lord, activiste de la scène ska-reggae depuis 1983, vous propose de parcourir ces deux décennies entre ska, rocksteady, roots, skinhead reggae ou encore dub, dj style et lovers reggae… bref, tout ce que Kingston et Londres ont musicalement généré et que l'on nomme… le REGGAE ! Cette musique qui parle au corps et à l'âme… RDV vendredi 25 février à 20h !

