Marseille Verre à Cruise Bouches-du-Rhône, Marseille DJ SET MATTEO ( Chinese man records) Verre à Cruise Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

DJ SET MATTEO ( Chinese man records) Verre à Cruise, 10 novembre 2021, Marseille. DJ SET MATTEO ( Chinese man records)

Verre à Cruise, le mercredi 10 novembre à 21:00

Mercredi soir, t’as e droit de te coucher tard. Alors viens enflammer le dance floor du bar! Sexy Cocktails toute la nuit. Petite restauration jusqu’à 21h30. ♫DJ SET♫ Verre à Cruise 11 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille La Plaine Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T21:00:00 2021-11-10T01:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Verre à Cruise Adresse 11 Cours Julien, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Verre à Cruise Marseille