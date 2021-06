Marseille La Place des Canailles (Les Dock Village) Bouches-du-Rhône, Marseille Dj Set Lonely Brothers La Place des Canailles (Les Dock Village) Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Dj Set Lonely Brothers La Place des Canailles (Les Dock Village), 26 juin 2021-26 juin 2021, Marseille. Dj Set Lonely Brothers

La Place des Canailles (Les Dock Village), le samedi 26 juin à 21:00

Rendez vous le 26 juin 2021 aux Docks Village, pour la promo de notre album !! et pour l’ouverture de « LA PLACE DES CANAILLES MARSEILLE ». Merci aux organisateurs de nous faire confiance, nous allons y mettre le feuxMais seulement si vous venez nombreux sans vous rien ne serra possible… ont vous attends à 21h pour 2h de show !! nous allons reprendre avec vous nos habitudes de fêtards !! [https://www.facebook.com/LonelyBrothers/](https://www.facebook.com/LonelyBrothers/) ♫♫♫ La Place des Canailles (Les Dock Village) 10.4, 10 Place de la Joliette, 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-06-26T21:00:00 2021-06-26T23:59:00

