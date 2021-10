Marseille La Voie Maltée Bouches-du-Rhône, Marseille DJ Set LIVE by D.MOOD RECORDS TEAM La Voie Maltée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

DJ Set LIVE by D.MOOD RECORDS TEAM La Voie Maltée, 29 octobre 2021, Marseille. DJ Set LIVE by D.MOOD RECORDS TEAM

La Voie Maltée, le vendredi 29 octobre à 21:30

DJ Set DISCO / HOUSE —– Pour ce soir, l’équipe de D.MOOD RECORDS (label indépendant Marseillais) se saisit des platines en plein vol, pour vous concocter un Set DISCO / HOUSE dont il sont le secret, avec un seul objectif : vous faire danser devant le son ! Guests : surprise / unknown ! Liens audio : [https://soundcloud.com/dmoodrecords](https://soundcloud.com/dmoodrecords) [https://dmoodrecords.bandcamp.com/](https://dmoodrecords.bandcamp.com/) [https://www.youtube.com/channel/UCIIjWC-to52qwTpXgn17jAQ](https://www.youtube.com/channel/UCIIjWC-to52qwTpXgn17jAQ) Liens pas audio : [https://www.facebook.com/dmoodrecords](https://www.facebook.com/dmoodrecords) [https://www.instagram.com/dmood_records/](https://www.instagram.com/dmood_records/)

Entrée libre

♫♫♫ La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T21:30:00 2021-10-29T23:59:00

