DJ SET Just Jul’ Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

DJ SET Just Jul’ Quimperlé, 12 mars 2022, Quimperlé. DJ SET Just Jul’ Le Brizeux 7 Quai Brizeux Quimperlé

2022-03-12 – 2022-03-12 Le Brizeux 7 Quai Brizeux

Quimperlé Finistère Quimperlé Envie de groover ?

Just Jul’ va faire vibrer le Brizeux !

Aussi à l’aise dans une ambiance cosy qu’un club bondé, chacune de ses prestations lui ont permis de se faire un nom au niveau Européen.

Dj/Producteur/Curateur, Just Jul’ parcourt l’Europe depuis 15 ans avec l’unique obsession de faire danser !!!

Après plusieurs pseudos dans la musique électronique et 5 ans à Londres, c’est en 2013 que Just Jul’ décide de se tourner vers son premier amour : LE GROOVE +33 2 98 96 19 25 http://www.lebrizeux.com/ Envie de groover ?

Just Jul’ va faire vibrer le Brizeux !

Aussi à l’aise dans une ambiance cosy qu’un club bondé, chacune de ses prestations lui ont permis de se faire un nom au niveau Européen.

Dj/Producteur/Curateur, Just Jul’ parcourt l’Europe depuis 15 ans avec l’unique obsession de faire danser !!!

Après plusieurs pseudos dans la musique électronique et 5 ans à Londres, c’est en 2013 que Just Jul’ décide de se tourner vers son premier amour : LE GROOVE Le Brizeux 7 Quai Brizeux Quimperlé

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu Quimperlé Adresse Le Brizeux 7 Quai Brizeux Ville Quimperlé lieuville Le Brizeux 7 Quai Brizeux Quimperlé Departement Finistère

Quimperlé Quimperlé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimperle/

DJ SET Just Jul’ Quimperlé 2022-03-12 was last modified: by DJ SET Just Jul’ Quimperlé Quimperlé 12 mars 2022 finistère Quimperlé

Quimperlé Finistère