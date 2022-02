DJ Set : Hot Bodies of the Future ! – Gérald Kurdian Théâtre d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

DJ Set : Hot Bodies of the Future ! – Gérald Kurdian Théâtre d’Orléans, 12 mars 2022, Orléans. DJ Set : Hot Bodies of the Future ! – Gérald Kurdian

Théâtre d’Orléans, le samedi 12 mars à 22:30

**Pour clôturer cette 12e édition du festival** _**Soirées performances**_**, quoi de mieux qu’une soirée pleine d’amour et d’inclusion.** [Découvrez le teaser de la soirée](https://www.youtube.com/watch?v=mMc-A4-5EFk) Gérald Kurdian, artiste aux multiples facettes, est justement à l’initiative de ce type d’événement, les soirées _Hot Bodies of the Future_. Quésaco ? Un projet de recherches performatives et musicales où l’acceptation de soi et l’émancipation des entraves sociétales sont au centre. Comme une célébration des corps et des désirs dans un projet club hybride, unique en son genre. Une occasion parfaite pour allier militantisme et plaisir d’électriser justement son corps, de parler désirs, d’échanger autour d’utopies politiques et de joies collectives. Que vous soyez gender benders, éco-sexuels, féministes, afro-futuristes, sorcières, fairies, fétichistes, lesbiennes, gays, bi, trans, cyborgs, non-binaires, poly-sexuels ou bien tout autre être du futur, laissez la réalité filer pour participer à ce partage d’expériences joyeuses et subversives. − Producteur, songwriter, DJ protéiforme Gérald Kurdian − **Samedi 12 mars** 22h30 − Hall Gratuit Durée 1h30

Gratuit

Quoi de mieux qu’une soirée électro pour clôturer cette 12e édition du festival. Une occasion parfaite pour allier militantisme, inclusion et plaisir d’électriser son corps ! Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T22:30:00 2022-03-12T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Théâtre d'Orléans Adresse boulevard pierre ségelle 45000 orleans Ville Orléans lieuville Théâtre d'Orléans Orléans Departement Loiret

Théâtre d'Orléans Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

DJ Set : Hot Bodies of the Future ! – Gérald Kurdian Théâtre d’Orléans 2022-03-12 was last modified: by DJ Set : Hot Bodies of the Future ! – Gérald Kurdian Théâtre d’Orléans Théâtre d'Orléans 12 mars 2022 orléans Théâtre d'Orléans Orléans

Orléans Loiret