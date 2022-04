Dj set gratuit l Violet Indigo Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 15 avril 2022

de 21h30 à 01h30

gratuit

Tous les vendredis & samedis, quand il n’y a pas de concert ni d’animation, le HL se transforme en gros dancefloor avec nos Djs préférés·es ! Et c’est gratuit ! DJ depuis 3 ans, Violet Indigo est née de la fusion des genres et du jeu des nuances. Ses mixs éclectiques mêlent Hip Hop, House, Club Music, Ghetto Tech, Footwork et Bass Music. Elle s’est produite pour Louboutin dans le cadre de la Fashion Week 2021 et aussi dans de nombreuses salles parisiennes (La Java, l’International, le Petit Bain, le Klub…). Elle est également résidente pour les soirées Hip Hop “La Tchoin” réservée aux femmes et la communauté queer. Violet Indigo a co-fondé le collectif “Batardes de Garde” afin de proposer une vision queer et émancipatrice du clubbing. Résident mensuelle sur Hotel Radio Paris, son collectif s’est également produit au Palais de Tokyo lors de l’exposition “Ubuntu, un rêve lucide”. INSTAGRAM // SOUNDCLOUD // FACEBOOK

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

https://www.lehasardludique.paris/soiree/2022-03-18/violet-indigo-dj-set

