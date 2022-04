Dj set gratuit l MAEVOL Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

Tous les vendredis & samedis, quand il n’y a pas de concert ni d’animation, le HL se transforme en gros dancefloor avec nos Djs préférés·es ! Et c’est gratuit ! Magicienne de la fusion des genres, MAEVOL joue des sets dynamiques et progressifs dans lesquels elle fait se rencontrer le rap, la bass music et autres esthétiques électroniques favorisant la transe collective. Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

