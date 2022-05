Dj set gratuit I Camila Rhodes Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Dj set gratuit I Camila Rhodes Le Hasard Ludique, 25 juin 2022, Paris. Le samedi 25 juin 2022

de 21h30 à 01h30

. gratuit

Derrière ce pseudo emprunté à un film de Lynch se trouve Camille, une artiste pluridisciplinaire parisienne. C’est au Guatemala, son pays pendant 8 ans, qu’elle découvre l’univers sulfureux des raves. Esprit DIY et musiques intenses, le coup de foudre est instantané. C’est grâce au cinéma que la jeune actrice est initiée au mix en 2015 afin d’incarner le rôle d’une DJ déjantée. Prise au jeu, elle poursuit l’expérience hors du tournage. De son passé de raver, elle a conservé un amour pour la musique mystique mais toujours groovy. Sonorités rétro, percussions à gogo, textures et mélodies aériennes son univers est envoûtant, comme une invitation à danser pour célébrer les forces qui nous entourent. Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) : Leclaire (Paris) (145m)

Contact : https://www.facebook.com/events/389062322789861/541041890925236 https://www.facebook.com/events/389062322789861/541041890925236

Camila Rhodes-

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Hasard Ludique Adresse 128 Avenue de Saint-Ouen Ville Paris lieuville Le Hasard Ludique Paris Departement Paris

Le Hasard Ludique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Dj set gratuit I Camila Rhodes Le Hasard Ludique 2022-06-25 was last modified: by Dj set gratuit I Camila Rhodes Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique 25 juin 2022 Le Hasard Ludique Paris Paris

Paris Paris