DJ-set du vernissage : Yasmine MEG Genève, jeudi 2 mai 2024.

DJ-set du vernissage : Yasmine Dj-set par Yasmine pour le vernissage de l’exposition « Mémoires. Genève dans le monde colonial». Jardin du MEG. Le jeudi 2 mai de 19h à 22h. Jeudi 2 mai, 19h00 MEG CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-02T19:00:00+02:00 – 2024-05-02T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-02T19:00:00+02:00 – 2024-05-02T22:00:00+02:00

À l’occasion du vernissage de la nouvelle exposition «Mémoires. Genève dans le monde colonial», Yasmine vient mettre l’ambiance et faire vibrer le jardin du MEG !

DJ : Yasmine

Horaires : 19h-22h

Lieu : Jardin du MEG

Fruit de son double parcours, en Algérie et en Suisse, Yasmine nous fait voyager avec puissance et précision, entre les deux rives de la Méditerranée: de l’electro au dabke, du staifi algérien aux stars de la pop orientale. Elle puise dans son parcours comme MC le sens de la fête et de la communion avec son public!

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Ager Oueslati