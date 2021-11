DJ SET DU SOMA: LIL PEA / ELECTRIC POMMETTES Soma, 11 novembre 2021, Marseille.

DJ SET DU SOMA: LIL PEA / ELECTRIC POMMETTES

Soma, le jeudi 11 novembre à 19:00

“C’est le RETOUR tant attendu des DJ SET DU SOMA” Wouuuuuuh ! Pour cette occasion spéciale, on vous propose une ROLLER DISCO. Et OUI, une nouvelle expérience pour se réunir sur la piste en Musique. AU PROGRAMME : — DJ SET WARM UP — **LIL PEA** Ancienne résidente du Rosa Bonheur, des soirées FRENCH CLUBBING, du Who’s Next en passant par une tripotée de lieux parisiens, maintenant marseillaise depuis quelques années. Vous avez d’ailleurs pu la retrouver cet été sur les platines du Chapiteau. Électron libre et créatrice intemporelle de bonheur, à l’image de son sourire, pour Lil Pea, en musique, la matière importe peu, seul le résultat compte ! L’éclectisme, le voyage et la danse seront de la partie avec sa seule devise : FRESH & ALWAYS HAPPY BEHIND THE TURNTABLES ! — POUR CONTINUER ON RETROUVERA À L’INTÉRIEUR — **ELECTRIC POMMETTES** L’une, ancienne résidente du Rosa Bonheur Paris en passant par une multitude de lieux parisiens puis marseillais et l’autre, à la tête du collectif Wicked Girls se sont électrisées les pommettes un soir de Festival. Le duo le plus solaire de la scène marseillaise possède une bonne boîte à sons sous le manteau, sans oublier leurs parcours professionnels dans la musique depuis une dizaine d’années maintenant. Elles donnent le sourire, font danser jusqu’au bout de la nuit, envoient du rêve avec leurs tracks finement choisies et leur Groove inimitable ! Les Electric Pommettes vont te faire voyager et sont prêtes à en découdre pour te faire passer une soirée mémorable ! Laisse-toi tenter : GOOD MUSIC & GOOD VIBES ONLY ! [https://www.facebook.com/electricpommettes](https://www.facebook.com/electricpommettes) [https://www.instagram.com/electric_pommettes/](https://www.instagram.com/electric_pommettes/) VIENS AVEC TES ROLLERS, ON S’OCCUPE DU RESTE

♫DJ SET♫

Soma 55 cours julien, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-11T19:00:00 2021-11-11T23:59:00