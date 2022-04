DJ Set du Lounge Red Lion Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

RDV tous les Samedis pour les Dj set du lounge. Des artistes différents toutes les semaines Style Musicale – Deep-House , Deep-Tech , House , Tech-House et Mélodic Techno.

Entrée libre

♫♫♫ Red Lion 231 Avenue Pierre Mendès France, 13008 Marseille Marseille Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T21:00:00 2022-04-16T01:00:00;2022-04-23T21:00:00 2022-04-23T01:00:00;2022-04-30T21:00:00 2022-04-30T01:00:00;2022-05-07T21:00:00 2022-05-07T01:00:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T01:00:00;2022-05-21T21:00:00 2022-05-21T01:00:00;2022-05-28T21:00:00 2022-05-28T01:00:00;2022-06-04T21:00:00 2022-06-04T01:00:00;2022-06-11T21:00:00 2022-06-11T01:00:00;2022-06-18T21:00:00 2022-06-18T01:00:00;2022-06-25T21:00:00 2022-06-25T01:00:00

