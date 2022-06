DJ Set – DJ kwentyn au Le Kraken Pub à Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

DJ Set – DJ kwentyn au Le Kraken Pub à Saint-Quentin Saint-Quentin, 23 juin 2022, Saint-Quentin. DJ Set – DJ kwentyn au Le Kraken Pub à Saint-Quentin

16 Boulevard Léon Blum Saint-Quentin Aisne

2022-06-23 22:00:00 – 2022-06-23 Saint-Quentin

Aisne Saint-Quentin ★Soirée Latino★

DJ Set – DJ kwentyn @ Le Kraken Pub – jeudi 23/06/2022

Kwentyn est la pour vous faire voyager sur les Îles avec une ambiance caliente. ★Soirée Latino★

DJ Set – DJ kwentyn @ Le Kraken Pub – jeudi 23/06/2022

Kwentyn est la pour vous faire voyager sur les Îles avec une ambiance caliente. contact@lekrakenpub.com ★Soirée Latino★

DJ Set – DJ kwentyn @ Le Kraken Pub – jeudi 23/06/2022

Kwentyn est la pour vous faire voyager sur les Îles avec une ambiance caliente. kraken

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Other Lieu Saint-Quentin Adresse 16 Boulevard Léon Blum Saint-Quentin Aisne Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin Departement Aisne

Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin/

DJ Set – DJ kwentyn au Le Kraken Pub à Saint-Quentin Saint-Quentin 2022-06-23 was last modified: by DJ Set – DJ kwentyn au Le Kraken Pub à Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin 23 juin 2022 16 Boulevard Léon Blum Saint-Quentin Aisne

Saint-Quentin Aisne