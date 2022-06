DJ SET / CANAL 16 Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

DJ SET / CANAL 16 Morlaix, 9 juillet 2022, Morlaix. DJ SET / CANAL 16

La Manufacture des Tabacs SEW, Quai du Léon Morlaix Finistère SEW, Quai du Léon La Manufacture des Tabacs

2022-07-09 18:00:00 – 2022-07-09 00:00:00

SEW, Quai du Léon La Manufacture des Tabacs

Morlaix

Programmé par Wart – Au SEW Originaire de la côte nord Finistérienne, Canal 16 est un collectif d'artistes rassemblant une bande d'amis, DJ et producteurs de musique électronique, d'horizons différents allant de la house, disco à la techno. Vous pouvez les retrouver sur différents lines ups de la région, invités par des proches ou en créant eux-mêmes leurs propres évènements.

