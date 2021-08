Marseille La Voie Maltée Bouches-du-Rhône, Marseille DJ Set by SELECTER THE PUNISHER La Voie Maltée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Voie Maltée, le vendredi 3 septembre à 20:00

DJ Set Soul / Funk / Black Music C’est le grand retour de nos soirées DJ Set featuring SELECTER THE PUNISHER !!! Le concept : de la bière, des vinyles, des good vibes et de la bonne musique, le tout orchestré par votre DJ préféré ! Plus d’excuses pour venir danser, que vous soyez débutant, confirmé, DJ, Breaker, B-boy, Graffeur ou juste bourré !

Entrée libre

♫DJ SET♫ La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2021-09-03T20:00:00 2021-09-03T23:00:00

Lieu La Voie Maltée Adresse 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Ville Marseille