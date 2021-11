Marseille La Voie Maltée Bouches-du-Rhône, Marseille DJ Set by PAK DJEEN La Voie Maltée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

DJ Set by PAK DJEEN La Voie Maltée, 20 novembre 2021, Marseille. DJ Set by PAK DJEEN

La Voie Maltée, le samedi 20 novembre à 21:00

DJ SET by PAK DJEEN Samedi soir on danse comme jamais !!! Pour l’occasion on accueille le génial PAK DJEEN, Producteur / Beatmaker / DJ, connu entre autres pour officier dans THE CRUSH. À la fois beatmaker, DJ et danseur, Pak’Djeen propose à ses auditeurs une gamme variée de rythmes et de samples puisant autant dans les musiques indiennes que dans la soul américaine. Qu’il soit aux côtés de K-méléon, son acolyte au sein du groupe The Crush, ou en tant que Dj, il n’a pas son pareil pour faire bouger la foule !

Entrée libre

♫DJ SET♫ La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T21:00:00 2021-11-20T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Voie Maltée Adresse 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville La Voie Maltée Marseille