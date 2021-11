DJ Set by Mr Lune & Mr Citron La Voie Maltée, 27 novembre 2021, Marseille.

La Voie Maltée, le samedi 27 novembre à 21:00

Qui sont Mr Lune et Mr Citron, on ne sait pas trop… Amateurs de friandises sonores et de beats généreux, les deux comparses se retrouvent autour de sets croustillants et acidulés. Diggers insatiables, ils aiment partager leur collection souriante de curiosités sonores à danser, venues du monde entier. D’influence tribale, leur musique va percuter l’électro pour nous entrainer dans un voyage sonore où les sonorités downtempo vont fusionner à celles plus house de leur sélection. Et si l’envie leur prend, les basses se feront la part belle pour un live moite taillé pour les dancefloors… Programmateurs des événements sonores à Thalassanté, lieu mixte et culturel à l’Estaque, ils sont notamment aux manettes des « Mises à L’Ø » et du « Wesh ? Le Festival ». Animateurs, programmateurs et Djs résidents de Radio Grenouille à Marseille. Stream : [https://soundcloud.com/messieurs-citron-lune/popular-tracks](https://soundcloud.com/messieurs-citron-lune/popular-tracks)

Entrée libre

♫♫♫

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



