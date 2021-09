DJ Set by MINO La Voie Maltée, 10 septembre 2021, Marseille.

DJ Set by MINO

La Voie Maltée, le vendredi 10 septembre à 21:00

DJ Set Chill Out / Disco House by MINO On reste sur notre lancée de la rentrée, avec une programmation toujours plus dense, pointue et festive ! Cette semaine, on change de registre pour un Set plus orienté techno, avec MINO derrière les platines. Vous le connaissez déjà peut-être par le biais de son activité de Shibari (bondage Japonais) à l’atelier “La Corderie”; l’occasion pour cette soirée de découvrir une autre facette de l’artiste, qui s’épanouit aux platines en club comme en festival, dans un registre Chill Out / Down Tempo / Keta Pop. Le mot de l’artiste : “Bopenian mes soeurs et frères ! Mino débarque de l’eau pour mettre le feu : ambiance scandale, danse de vandale, sens d’où viens la chaleur. Gloire à Roger !” Mixs en ligne : [https://www.mixcloud.com/MinoAleatoire/](https://www.mixcloud.com/MinoAleatoire/) Liens utiles Shibari : [https://www.instagram.com/lacorderiemarseille](https://www.instagram.com/lacorderiemarseille) [https://www.facebook.com/Lacorderieshibari](https://www.facebook.com/Lacorderieshibari) [https://lacorderie.wixsite.com/lacorderie](https://lacorderie.wixsite.com/lacorderie)

Entrée libre

♫DJ SET Chill Out / Disco House♫

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T21:00:00 2021-09-10T23:59:00