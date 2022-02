DJ Set by KHAT La Voie Maltée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Voie Maltée, le vendredi 4 mars à 21:00

DJ SET by KHAT Actuellement au conservatoire en électroacoustique, ce Brestois d’origine fait essentiellement du son sous différentes formations (Expérimental, Techno, musique concrète..) et mixera à La Voie Maltée sous le projet « KHAT » qui englobe à la fois la World Music, le Funk Afrique, le Hip-Hop 90’s, et le Nu Jazz, avec le groove comme point cardinal.

Entrée libre

♫Funk Afrique / Hip-Hop♫ La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille

2022-03-04T21:00:00 2022-03-04T23:59:00

