La Voie Maltée, le vendredi 1 octobre à 17:00

TAP TAKEOVER + DJ SET —– En ce premier Vendredi d’Octobre, La Voie Maltée accueille 3 Brasseurs de la région Marseillaise en show case spécial, pour une “prise de bec” bien houblonnée : AM_Beers, Entropy Brews et Wood Brasserie ! Entre IPA secouée et Sour frappée, ces alchimistes de l’or liquide feront vibrer vos curieuses petites papilles ! Et pour vous régaler les oreilles, on a convié une valeur sûr de la scène Hip-Hop Française que vous nous réclamez régulièrement : DJ DJEL de la FONKY FAMILY !!! Nul besoin de le présenter; ce génie des platines va vous faire évacuer votre trop plein de bière sur le dancefloor au son des classiques du genre !!!

Entrée libre

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille

