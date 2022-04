DJ Set by CHYMBA La Voie Maltée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

DJ Set by CHYMBA
La Voie Maltée, le vendredi 15 avril à 21:00

La Voie Maltée, le vendredi 15 avril à 21:00

DJ SET Mateo, plus connu sous le pseudo de “CHYMBA”, est un DJ Franco-Colombien dont le répertoire s’étire de la musique tropicale Caribéenne jusqu’aux musiques traditionnelles Sud-Américaines et Ouest Africaines, en passant par la House, la Techno et la Bass music. Son dernier mix est d’ailleurs un mix d’Afro-Latin House Techno et Bass tribale très dansant : [https://youtu.be/BXe44-craVw](https://youtu.be/BXe44-craVw) Instagram: [https://www.instagram.com/chymbanzeh/](https://www.instagram.com/chymbanzeh/) Facebook: [https://www.facebook.com/chymba123/](https://www.facebook.com/chymba123/) YouTube: [https://youtube.com/channel/UCbbNn51qWXDeFGTp2dDPjOQ](https://youtube.com/channel/UCbbNn51qWXDeFGTp2dDPjOQ) SoundCloud: [https://m.soundcloud.com/chymba123](https://m.soundcloud.com/chymba123) Mixcloud: [https://m.mixcloud.com/chymba123/](https://m.mixcloud.com/chymba123/)

♫Afro/Latin/House♫ La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille

2022-04-15T21:00:00 2022-04-15T23:59:00

