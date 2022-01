DJ set aux Etoiles Médiathèque Les Etoiles Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

DJ set aux Etoiles Médiathèque Les Etoiles, 11 février 2022, Villenave-d'Ornon. DJ set aux Etoiles

le vendredi 11 février à Médiathèque Les Etoiles

La médiathèque des Etoiles accueille Julien Minet pour une initiation DJ. ————————————————————————- ### Au programme : * De 17 h à 18 h 30 : atelier DJ pour enfants à partir de 7 ans * A 20 h : DJ Set de Julien Minet

Gratuit sur réservation

Avec Julien Minet aux manettes Médiathèque Les Etoiles 7 rue Colette Besson, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T17:00:00 2022-02-11T18:30:00;2022-02-11T20:00:00 2022-02-11T21:30:00

