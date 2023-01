DJ Set au Kraken Pub – Unnamed Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Aisne

Saint-Quentin

DJ Set au Kraken Pub – Unnamed Saint-Quentin, 26 janvier 2023, Saint-Quentin . DJ Set au Kraken Pub – Unnamed 16 boulevard Léom Blum Saint-Quentin Aisne

2023-01-26 22:00:00 – 2023-01-26 00:30:00 Saint-Quentin

Aisne RDV au Kraken Pub pour une soirée Bassline / Basshouse avec DJ Unnamed le jeudi 26 janvier de 22h à 0h20.

Valentin plus connu sous le nom d’UNNAMED est un dj producteur qui nous emporte avec puissance dans sa stratosphère aux sonorités acid et hardtechno! RDV au Kraken Pub pour une soirée Bassline / Basshouse avec DJ Unnamed le jeudi 26 janvier de 22h à 0h20.

+33 9 54 02 26 11

