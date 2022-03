DJ Set au Kraken Pub – IPHAZE (Drum And Bass) Saint-Quentin, 2 avril 2022, Saint-Quentin.

DJ Set au Kraken Pub – IPHAZE (Drum And Bass) Saint-Quentin

2022-04-02 22:00:00 – 2022-04-02 00:30:00

Saint-Quentin Aisne

Soirée Drum And Bass

Samedi 2 avril de 22h à 00h20

Enfants de la ville rose (Toulouse), IPHAZE a construit une très solide renommée dans le monde de la musique électronique, notamment en développant un projet prônant l’interactivité entre performance live et vidéo.

Le spectacle est énergique, hyperactif et les tournées s’enchaînent depuis près de 9 ans (500 dates, 4 albums studio, 1 album live, 1 DVD, 1 EP et de multiples tournées nationales et internationales)

Véritable reconnaissance du public et des professionnels. Le dernier opus “Burst” a ouvert aux portes de l’international (17 pays visités).

Avec l’arrivée du 5ème album studio le 2 octobre 2017 (Enregistrement à New York, Mixage à Los Angeles et Mastering à Amsterdam) et leur première tournée mondiale annoncée pour les 10 ans en 2018, IPHAZE est un mastodonte musical innovant à ne pas manquer!

Kraken

Saint-Quentin

