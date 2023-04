DJ Set aquatique à la Piscine Suzanne Berlioux – Dj Cheetah Piscine Suzanne Berlioux (Les Halles) Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

DJ Set aquatique à la Piscine Suzanne Berlioux – Dj Cheetah Piscine Suzanne Berlioux (Les Halles), 23 juin 2023, Paris. Le vendredi 23 juin 2023

de 20h00 à 22h30

.Tout public. payant Dj Set gratuit pour toute entrée à la piscine A l’occasion de la journée Olympique, la Médiathèque musicale de Paris invite Dj Cheetah à se produire à la Piscine Suzanne Berlioux du Forum des Halles. Dj Set aquatique pour les nageurs et les curieux ! Dans le cadre des Olympiades culturelles, en partenariat avec la Piscine Suzanne Berlioux située dans le Forum des Halles, la Médiathèque musicale de Paris invite Marina Wilson, connue également sous le nom de Dj Cheetah, pour un DJ Set hors norme : diffuser son set mêlant musiques électroniques, classiques du hip hop et musiques populaires d’Afrique de l’ouest pour les nageurs grâce à un système de diffusion sous-marine. Piscine Suzanne Berlioux (Les Halles) 10 place de la rotonde Forum des halles 75001 Paris Contact : 01 55 80 75 30 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris https://www.paris.fr/lieux/piscine-suzanne-berlioux-les-halles-2916#tarifs

GR Max Dj Cheetah / Crédits : GR Max

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Piscine Suzanne Berlioux (Les Halles) Adresse 10 place de la rotonde Forum des halles Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Piscine Suzanne Berlioux (Les Halles) Paris

Piscine Suzanne Berlioux (Les Halles) Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

DJ Set aquatique à la Piscine Suzanne Berlioux – Dj Cheetah Piscine Suzanne Berlioux (Les Halles) 2023-06-23 was last modified: by DJ Set aquatique à la Piscine Suzanne Berlioux – Dj Cheetah Piscine Suzanne Berlioux (Les Halles) Piscine Suzanne Berlioux (Les Halles) 23 juin 2023 Paris Piscine Suzanne Berlioux (Les Halles) Paris

Paris Paris