Fécamp, Seine-Maritime DJ SET À LA VERRIÈRE : EDITION "SOUL/FUNK"

Seine-Maritime

DJ SET À LA VERRIÈRE : EDITION “SOUL/FUNK” Fécamp, 29 octobre 2021, Fécamp. DJ SET À LA VERRIÈRE : EDITION “SOUL/FUNK” Palais Bénédictine La Verrière Fécamp

2021-10-29 19:00:00 19:00:00 – 2021-10-29 23:00:00 23:00:00 Palais Bénédictine La Verrière

Fécamp Seine-Maritime DJ set “Soul/Funk”

Vendredi 29 Octobre de 19h à 23h

Au nouveau bar du Palais Bénédictine, La Verrière

Avec Plage Sonore. « Plage Sonore » est le lieu des passionnés de musiques en tous genres dont la particularité est que le support d’écoute est le…Vinyle. Autre corde à son arc, à travers Vincent, « Plage Sonore” c’est aussi l’organisation de DJ Set où se mêlent Funk, Soul et nouvelle scène Jazz UK. Un univers bien à lui, mais donnant envie de s’ouvrir à de nouveaux horizons musicaux. Palais Bénédictine – Bar à cocktails La Verrière – Rue de Domaine 76400 Fécamp

De 19h à 23h

