Aurel Sunday Vibz vient mixer à la Pie Muette le vendredi 19 novembre à partir de 19h30. Pour une soirée placée sous le signe des musiques du monde, du reggae et du dub.

Entrée libre

Avec Aurel Sunday Vibz la Pie Muette 63 avenue André Bonnin – Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine

2021-11-19T19:30:00 2021-11-19T21:30:00

