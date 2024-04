DJ Set à la Grande École La Grande École Le Havre, vendredi 12 avril 2024.

DJ Set à la Grande École La Grande École Le Havre Seine-Maritime

C’est vendredi soir, on fait tomber la pression et on laisse les problèmes à la porte !

DJ Set au restaurant de la Grande Ecole le vendredi 9 février à partir de 21h30

La piste de danse est à toi de 21h30 à 00h30 (mais tu peux finir ta soirée au pub Janine jusqu’à 2h)

Pizza, petits plats, tapas, tu pourras bien évidemment manger avant d’enflammer la dancefloor.

Restaurant de la Grande Ecole

Entrée gratuite Sans réservation

C’est vendredi soir, on fait tomber la pression et on laisse les problèmes à la porte !

DJ Set au restaurant de la Grande Ecole le vendredi 9 février à partir de 21h30

La piste de danse est à toi de 21h30 à 00h30 (mais tu peux finir ta soirée au pub Janine jusqu’à 2h)

Pizza, petits plats, tapas, tu pourras bien évidemment manger avant d’enflammer la dancefloor.

Restaurant de la Grande Ecole

Entrée gratuite Sans réservation .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 21:30:00

fin : 2024-04-12

La Grande École 6 rue Gustave Lennier

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@la-grande-ecole.fr

L’événement DJ Set à la Grande École Le Havre a été mis à jour le 2024-03-29 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie