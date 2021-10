DJ SASHA en mégamix de soutien pour MUSIQUE DIRECTE Les 9 Salopards, 10 novembre 2021, Marseille.

Nous sommes aujourd’hui très fières de vous inviter à la première soirée de soutien à MUSIQUE DIRECTE! Au programme: DJ SASHA (et peut être plus que ça, faut voir) Armé de ses platines et de son micro, DJ SASHA va nous faire découvrir ses nouvelles trouvailles musicales, entre juke, acid, bass music, folie et techno, véritable masterclass de la vibration dans l’air, DJ SASHA nous emmènera avec lui dans un voyage aussi décalé que dansant! Un immense merci aux 9 salopards qui nous accueillent une fois de plus, qui nous soutiennent depuis le début, et qui pour l’occasion nous proposeront leur nouvelles bières maison! MUSIQUE DIRECTE c’est quoi? C’est un nouveau projet d’organisation de soirées avec: -une programmation 100/100 locale -des tatoueuses et des tatoueurs -des DJs, des musiciens, de la musique électronique en directe -des prix d’entrées toujours accessibles (ou même carrément gratuit pour cette fois d’ailleurs) -des évènements dans tous les lieux sympa de Marseille (connus ou méconnus) -des bières! -des gens super cool et bienveillants réunis -des super jeux de lumière pour rendre magique des endroits pas forcément magiques d’habitude -des surprises! -des dizaines de genre musicaux (qui tapent plutôt fort en général mais pas que) -des artistes et un public respectés

Les 9 Salopards 9 rue de l’arc, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T20:00:00 2021-11-10T01:00:00