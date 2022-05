DJ SAMY La Voie Maltée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Voie Maltée, le samedi 14 mai à 20:00

Un Concentré de ★Hip Hop Old School ★RareRnB★NewJack★Groove★Ragga★Dancehall★Afrobeat★Electro DJ SAMY : ★Ambassadeur et artiste officiel Numark (USA) parmi 25 autres artistes à travers le monde : [http://www.numark.com/artists](http://www.numark.com/artists) ★Activiste Hip Hop, fondateur du Mouvement Scratcheverywhere qui a connu un grand succès á Londres pour son lancement au fameux Chip Shop, lieu incontournable de la scène Hip Hop Londoniennes. ★ [https://youtu.be/38EmHW9XX-4](https://youtu.be/38EmHW9XX-4) ★ [https://youtu.be/2oJ628ddD6I](https://youtu.be/2oJ628ddD6I) ★Fondateur de Cuts Radio, la nouvelle radio made in Marseille avec un bouquet de 6 Radios Digitales. ★Showcase lors de la 34ème édition des championnats du monde des Djs à Londres, le DMC World DJ Championship 2018. Il rejoint la team des juges DMC portablist en 2018, 2019, 2020 et 2021. ★ [https://youtu.be/ZBp1nB7nMfY](https://youtu.be/ZBp1nB7nMfY) ★ [https://youtu.be/DYqStA1hZVY](https://youtu.be/DYqStA1hZVY) [www.djsamy.fr](http://www.djsamy.fr)

Entrée libre

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille

