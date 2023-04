DJ Rox en concert à la Place La Place Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

DJ Rox en concert à la Place La Place, 6 mai 2023, Paris. Le samedi 06 mai 2023

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant

Dj Rox sera présent à La Place le 6 mai 2023 Si vous avez Instagram ou Tiktok, vous n’avez pas pu passer à côté ! Après avoir travaillé auprès de nombreux artistes tel que Seth Gueko, Zoxea, la Scred Connexion et bien d’autres, DJ Rox R a envahit les réseaux sociaux en remettant au goût du jour les années 2000. Un mélange entre la richesse des années 90 et l’énergie d’aujourd’hui, il est plus qu’explosif derrière ses platines entre Hip Hop, RnB, Dancehall et Reggaeton. Actuellement en tournée dans toute la France, il vous fera revivre vos plus beaux souvenirs ! La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : https://link.dice.fm/A5aa68e24a93

