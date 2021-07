Paris Les Disquaires Paris DJ Riacho Les Disquaires Paris Catégorie d’évènement: Paris

DJ Riacho Les Disquaires, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 23 juillet 2021

de 22h à 5h

gratuit

Ambiance festive avec DJ Riacho!! Élevé dès son plus jeune âge aux sons des grands classiques 70’s et 80’s tels que James Brown, Marvin gaye, Sly Stone… Et ayant par la suite ouvert sa culture musicale aux musiques des continents Africain et Sud-Américain. DJ RIACHO va vous faire voyager entre la soul-Funk-Disco, le Samba, la Salsa, la House et l’Electro, Le tout parsemé de quelques escales surprises. Accrochez vos ceintures décollage imminent. Événements -> Soirée / Bal Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (292m) 5 : Bréguet – Sabin (456m)

Contact :Les Disquaires 0140219460 jerry@lesdisquaires.com Événements -> Soirée / Bal Les Nuits

Date complète :

2021-07-23T22:00:00+02:00_2021-07-24T05:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Les Disquaires Adresse 6 Rue des Taillandiers Ville Paris lieuville Les Disquaires Paris