DJ Prosper – Soirée Club sous la verrière Pont-de-Barret, 23 avril 2022, Pont-de-Barret. DJ Prosper – Soirée Club sous la verrière La Fontaine Minérale 1210 Route de Crest – Lieu-dit, Arduc Pont-de-Barret

2022-04-23 19:00:00 19:00:00 – 2022-04-24 01:00:00 01:00:00 La Fontaine Minérale 1210 Route de Crest – Lieu-dit, Arduc

Pont-de-Barret Drôme Pont-de-Barret Le samedi 23 avril prochain… DJ Prosper allume la Fontaine pour une toute nouvelle soirée club sous la verrière ! contact@lafontaineminerale.fr +33 4 75 90 15 70 https://lafontaineminerale.fr/dj-prosper-23-04/ La Fontaine Minérale 1210 Route de Crest – Lieu-dit, Arduc Pont-de-Barret

