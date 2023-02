DJ PONE + SKILLZ {ATABAL CLUB – AUDIO 360 IMMERSIF} ATABAL BIARRITZ Catégories d’Évènement: Biarritz

Pyrnes-Atlantiques

DJ PONE + SKILLZ {ATABAL CLUB – AUDIO 360 IMMERSIF} ATABAL. Un spectacle à la date du 2023-03-03 à 21:00 (2023-03-03 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros. Atabal & Intelligence Audio présentent Une technologie de sonorisation d'avant-garde sera installée spécialement pour cet événement. Un système sonore immersif à 360 degrés permet de recréer parfaitement n'importe quelle acoustique en plus de pouvoir placer n'importe quelle source sonore dans l'espace à 360°. Cela permet ainsi aux artistes d'explorer de nouveaux horizons de création et décupler le potentiel de leur musique.

Détails Catégories d'Évènement: Biarritz, Pyrnes-Atlantiques Autres Lieu ATABAL Adresse 37, allée du Moura Ville BIARRITZ Tarif 21.8-21.8

