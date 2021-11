DJ PONE + MATTEO (CHINESE MAN RECORDS) Makeda, 17 décembre 2021, Marseille.

Makeda, le vendredi 17 décembre à 22:00

**DJ PONE** (DJ SET) DJ Pone créé des ponts entre le monde du rap et celui de l’electro depuis plus de vingt ans. Passé par la Case Birdy Nam Nam, l’artiste mène maintenant sa barque en solo. Un esprit d’indépendance qui ne l’empêche pas de multiplier les projets et les collaborations. **MATTEO** (CHINESE MAN RECORDS) DJ, producteur et membre co-fondateur du groupe Chinese Man, Matteo oscille entre le Hip-Hop et l’Électro, l’Amérique du Sud, l’Inde et la Turquie, les sonorités d’hier et les pépites rafraîchissantes d’aujourd’hui… Prix : 10€ en prévente/13€ sur place + adhésion à l’association Orizon Sud* /!\ CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE /!\ RÈGLES SANITAIRES • Le Pass sanitaire est obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : -une vaccination complète. -un test PCR ou antigenique négatif de moins de 72H – les auto tests sont exclus. – un test PCR ou antigénique positif datant de plus de 11 jours et moins de 6 mois. • Port du masque obligatoire (décision du préfet).

10€ en prévente/13€ sur place + adhésion (1€)

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



