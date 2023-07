DJ Pone + Guests EMB Sannois Sannois, 9 décembre 2023, Sannois.

Le samedi 09 décembre 2023

de 20h30 à 22h55

.Tout public. payant

Tarif unique : 15 euros

L’un des DJs les plus emblématiques d’une scène alternative, authentique et respectée.

Thomas Parent a.k.a DJ Pone est depuis plus de 20 ans l’un des DJs les plus emblématiques d’une scène alternative, authentique et respectée. D’abord dans le milieu du hip hop où il livre ses performances de DJ – honorées dès 1996 et depuis lors des championnats DMC et ITF – avec Svinkels, Triptik, Scred Connexion ou encore plus récemment les Casseurs Flowters et NTM. En parallèle, DJ Pone investit avec force la scène électro. Membre fondateur du groupe Birdy Nam Nam, il contribue à la publication de 3 albums studio – dont l’album Manual For Successful Rioting, couronné par une Victoire de la Musique – et confirme la force de son expression scénique auprès d’un public toujours plus fervent, lors de nombreux concerts.

DJ Pone amorce ensuite une carrière solo avec un premier EP « Erratic Impulse » au sein du légendaire label Ed Banger, et un premier album salué par la critique : « Radiant ». Après des morceaux avec Gringe & Georgio ou encore Disiz fin 2022, DJ Pone dévoile “All I Want” en featuring avec Blasé. Accompagné d’un clip, le single annonce la sortie de son album 1978.

EMB Sannois 2 rue du président G.Pompidou 95110 Sannois

Contact : https://emb-sannois.org/billetterie/ +33139800139 communication@emb-sannois.org https://www.facebook.com/emb.sannois https://www.facebook.com/emb.sannois

