Les 9 Salopards, le samedi 4 décembre à 20:00

De Dr Dre à Burna Boy, il y a un vaste univers et Dj Phil Darling vous y conduira, vous montrant le chemin … Mêlant l’esprit des Party 90’S aux sonorités électro actuelles: Funk 80 ’S , Hip Hop 90’S, Freaky Afrobeat, Kuduro et j’en passe, Phil Darling sera là pour exalter vos oreilles et vos corps avec sa sélection sonore !!! Entrée prix libre (+adhésion)

Prix libre + adhésion

Les 9 Salopards 9 rue de l'arc, 13001 Marseille

2021-12-04T20:00:00 2021-12-04T01:00:00

