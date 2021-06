Miramas Sulauze BeerGarden Bouches-du-Rhône, Miramas DJ on Sulauze: Duff Sulauze BeerGarden Miramas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Miramas

DJ on Sulauze: Duff Sulauze BeerGarden, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Miramas. DJ on Sulauze: Duff

Sulauze BeerGarden, le mardi 6 juillet à 19:00

Musicien et DJ depuis plus de 20ans, Duff tourne depuis 10 ans en France et à l’étranger où il chauffe les dance-floors. Compositeur et producteur, il travaille aussi avec de nombreux artistes qui n’hésitent pas à faire appel à lui pour des 1ères parties… Matias, l’ex rugbyman International Italien né en Argentine viendra de nouveau avec les empanadas du pays Albiceste. Ça promet encore une belle soirée malgré les directives (tables espacées, on respecte toujours les distances, réservation plus que conseillée en MP…) [https://www.facebook.com/events/1148004519000348/](https://www.facebook.com/events/1148004519000348/)

Entrée libre

♫♫♫ Sulauze BeerGarden Chemin du vieux sulauze, 13140 Miramas Miramas Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-06T19:00:00 2021-07-06T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Miramas Étiquettes évènement : Autres Lieu Sulauze BeerGarden Adresse Chemin du vieux sulauze, 13140 Miramas Ville Miramas lieuville Sulauze BeerGarden Miramas