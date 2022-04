DJ Niloc Blum, 15 avril 2022, Marseille.

Pur produit marseillais, Colin Niloc est de cette nouvelle génération d’activistes qui entend bousculer la hiérarchie établie. Après être passé par les collectifs Métaphore, Pandore et Vinyl On Mars, il lance l’aventure Extend & Play et ouvre le disquaire du même nom un an plus tard. Inspiré par un panel délibérément large de la musique électronique ou non, ses sets marquent une exploration sans frontière de ce qui se fait de mieux dans l’univers musical d’hier, de demain, et tout ce qui se trouve au milieu. [https://soundcloud.com/nilocbeats](https://soundcloud.com/nilocbeats) [https://extendandplay-records.com/](https://extendandplay-records.com/) Programmation par Selecter The Punisher ———- INFOS PRATIQUES : – à boire et à manger: [https://www.blumcanebiere.com/menu-blum](https://www.blumcanebiere.com/menu-blum) – Parking à proximité (Gambetta) – Transport en commun : M1, T2 (Réformés Canebière) M2, T2 (Noailles)

Entrée libre

♫ELECTRO♫

Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



